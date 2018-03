Esslingen Zu vielen Diskussionen, aber auch zu großer Akzeptanz in der Bevölkerung, habe im vergangenen Jahr die Einführung der „Ehe für alle“ geführt, schreibt das Esslinger Standesamt in seinem Bericht über das Jahr 2017. Gleichgeschlechtliche Paare können seit dem 1. Oktober 2017 ganz formal heiraten oder ihre bisherigen Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. In Esslingen haben das bereits 13 Paare getan. Insgesamt 623 Trauzeremonien fanden 2017 in der Mittelalterstadt statt, berichtet die Behörde. Sechs von zehn Paaren gaben sich ihr „Ja-Wort“ im beliebten Trausaal des Alten Rathauses. Viele hätten sich aber auch für die "weniger