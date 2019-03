EsslingenDie Daimler AG gehört zu den treuen Unterstützern der Esslinger Vesperkirche, die vom 17. März bis zum 7. April zum elften Mal in der Esslinger Frauenkirche stattfindet. Von Anfang an hat das Automobilunternehmen nicht nur an Werktagen das Essen zum Selbstkostenpreis in die Frauenkirche geliefert, sondern jeweils 10 000 Euro für das Sozialprojekt gespendet. Auch in diesem Jahr übergaben Ulrich Funk und Moritz Mack von der Geschäftsführung der Daimler Gastronomie diese Summe an Dekan Bernd Weißenborn, Siegfried Bessey, den Vorsitzenden der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde, und Bernd Schwemm, den Projektleiter der Vesperkirche. Auch wenn die