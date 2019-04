Esslingen Eine Ideallösung ist es nicht, was der Gemeinderat am Montag beschlossen hat – darüber sind sich die Stadträte weitgehend einig. Aber immerhin ist man mit dem mehrheitlichen Ja zum neuen Bebauungsplan-Entwurf bei der Neuordnung des Danfoss-Areals einen Schritt weiter. Denn dadurch wird der Weg frei für die geplanten Neubauten der Firmen Daimler und Hahn und damit für zusätzliche rund 330 Arbeitsplätze auf dem Areal. Nach wie vor unklar ist jedoch, wie das Gewerbegebiet am besten angebunden werden soll. Auf Wunsch des Gemeinderats prüft die Stadt nun eine neue Ausfahrt von der B 10 in das Gewerbegebiet in der Pliensauvorstadt.

Mit seiner