Anzeige

EsslingenErst vor wenigen Monaten ist bekannt geworden, dass der Autobauer Daimler eine Batteriefabrik in Brühl errichten will. Jetzt liegen bereits erste konkretere Pläne vor. Demnach ist auf dem Areal gegenüber des Neckar Centers zunächst der Bau einer Batteriemontagehalle geplant, die Arbeiten sollen schon 2019 beginnen. Die Stadträte haben jüngst dem Entwurf des neuen Bebauungsplans zugestimmt – dieser soll dem Autobauer viel Luft für weitere Entwicklungsmöglichkeiten geben.

Der Werksteil Brühl gehört organisatorisch zum Daimler-Werk Untertürkheim. Bislang befinden sich hier Motoren-Prüfstände für Lastwagen sowie Lagerhallen und Werkstätten. In der ehemaligen Werksleitervilla der einst hier ansässigen württembergischen Baumwollspinnerei ist das Betriebsrestaurant beheimatet und im Süden des Areals liegt das Ausbildungszentrum des Unternehmens. Letzteres soll nun abgebrochen werden, um Platz für eine große Halle zur Batteriemontage zu schaffen. Diese soll etwa 170 Meter lang und 95 Meter breit werden. Mit dem Bau des Montagewerks verbindet Daimler das Ziel, das gesamte Werk Untertürkheim samt seinen Teilstandorten im Neckartal langfristig zu sichern. Laut Stadtverwaltung besteht daher nicht nur ein großes privates, sondern auch ein hohes öffentliches Interesse daran, die Pläne zu realisieren. Zumal die Batteriefabrik in Brühl als Vorbild für andere Werke dienen soll.

Die Anlieferung für die Batteriefabrik ist im Nordwesten vorgesehen, zudem ist eine Lastwagen-Umfahrt innerhalb des Gebäudes geplant. Um genügend Platz dafür schaffen zu können, muss voraussichtlich ein Teil des Grünstreifens im Südwesten der Fläche in Anspruch genommen werden. Außerdem entfällt durch die Montagehalle ein etwa 800 Quadratmeter großer Teil des denkmalgeschützten Parks. Allerdings wäre die Batteriefabrik ohne diese Fläche nicht sinnvoll zu betreiben. Deshalb werde dem Belang des Werksbetriebs hier Vorrang vor der Erhaltung des Grüns eingeräumt, argumentiert die Stadt. Die ursprünglich vorgesehene Teilverdolung des Champagnebachs hingegen ist Makulatur: Daimler hat entsprechend umgeplant.

Neben der Batteriefabrik ist auf dem Gelände auch ein Showroom zur Darstellung der E-Mobilität geplant. Dieser soll nordwestlich der Pforte entstehen und möglichst in die Höhe ragen, um weithin sichtbar zu sein. Auch hier muss vermutlich ein Teil des Grünstreifens genutzt werden. Dafür sowie für den mittleren Bereich des Werksgeländes gibt es bislang aber noch keine konkreten Pläne. Klar ist hingegen, dass das Gelände auch künftig vor allem über die Palmenwaldstraße angefahren werden soll sowie ergänzend über die Straße „Brühl Fabrik“ im Norden des Geländes. Die zentrale Werkszufahrt soll ebenfalls erhalten werden. Für Fußgänger und Radfahrer soll das Areal auch in Zukunft über den Neckarsteg und die B 10-Unterführung sowie über die Palmenwaldstraße erreicht werden können. Zudem will die Stadt prüfen, ob in der Nähe der privaten Stichstraße der Bau einer zusätzlichen Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die B 10 möglich ist.

Die Stadtverwaltung hat Wert darauf gelegt, im Bebauungsplan Spielräume zur langfristigen Entwicklung des Areals zu eröffnen. Denn die Automobilindustrie stehe angesichts alternativer Antriebsformen vor großen Umwälzungen. Man gehe davon aus, dass die Werksstrukturen einem zunehmenden Wandel unterworfen sein werden, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb müsse man ermöglichen, dass sich Daimler in Brühl in Zukunft flexibel und ohne lange Planungszeiten an veränderte Anforderungen anpassen könne. Darüber hinaus will die Stadt das 13,6 Hektar große Gelände gegenüber dem Neckar Center auch unabhängig von dem aktuellen Nutzer langfristig als Standort für produzierendes und industriell geprägtes Gewerbe sichern. Deshalb weist sie den nördlichen Teil des Areals im Bebauungsplan als Industrie- und den südlichen als Gewerbegebiet aus.