Hat jeder einen Sitzplatz? Sind alle da? Sind alle Skisachen eingeladen? Die Uhr zeigt gerade einmal 5.45 Uhr an diesem Sonntagmorgen, es ist dunkel und kalt. Doch am Parkplatz des Schulzentrums Nord in Serach herrscht bereits quirliges Treiben. Ski- und Snowboardausrüstungen werden angeschleppt und in einen Reisebus verladen. Ulrich Göpfert vom Schneeschuhverein Esslingen ist im Organisationsteam der Esslinger Ski- und Snowboard-X-Meisterschaften. Er koordiniert die Abfahrt. Kurz nach sechs Uhr kann auch er seinen Platz einnehmen, das Zeichen für den Aufbruch nach Oberstdorf.

Unbeeindruckt vom wenigen