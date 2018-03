Esslingen (red) - Der CVJM erwartet am 24. Dezember ab 18.30 Uhr wieder viele verschiedene Gäste. Seit vielen Jahren gibt es die Einladung an Menschen, die diesen Abend nicht allein verbringen wollen. Im Lutherbau treffen sich Jüngere mit Älteren, Zuwanderer feiern gemeinsam mit Alleinstehenden. Aber auch Familien sind unter den Teilnehmern. Manche der Gäste kommen jedes Jahr, andere werden in den Wochen zuvor eingeladen, manche sogar erst am Abend selbst in der Esslinger Fußgängerzone. Neben dem festlichen Abendessen, dem Programm mit Bläsern des CVJM-Posaunenchores und gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern wird es wieder einen kreativ