EsslingenVier Tage lang, vom 20. bis 23. Februar, geht’s rund im CVJM-Haus an der Kiesstraße: Für Jugendliche stehen Spielen, Basteln, Sport und Action auf dem Programm, prominente Gäste erzählen über ihr Leben, ihre Leidenschaften sowie ihren Glauben, und bei einer Talentshow können die jungen Leute zeigen, was sie auf der Bühne selbst so drauf haben: „OMG!“ heißt die kulturelle Jugendveranstaltung, die das CVJM bereits zum vierten Mal auf die Beine stellt. Eingeladen sind – bei freiem Eintritt – alle Jugendlichen ab 13 Jahren aus dem Großraum Esslingen, egal welcher Religion, Herkunft und Nationalität.

