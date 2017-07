Mit der Verleihung des Theodor-Haecker-Preises an die Nepalesin Urmila Chaudhary hat die Stadt Esslingen diesmal auf ein weitgehend unbekanntes Thema aufmerksam gemacht: Im Westen Nepals ist es üblich, dass arme Familien ihre kleinen Töchter als Haushaltshilfen verkaufen. So erging es auch Urmila Chaudhary. Mit sechs Jahren wurde sie an einen reichen Politikerhaushalt in Kathmandu verkauft. Elf Jahre lang musste sie dort schuften, bis sie befreit wurde. Doch die harten Jahre konnten Urmila Chaudhary nicht brechen: Sie hat eine Organisation gegen Kindersklaverei gegründet. Für ihr unbeugsames Engagement wurde