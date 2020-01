Kreis EsslingenDie durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit hat aktuell die chinesische Provinz Hubei im Griff. Weltweit sind mittlerweile mehr als 6000 Menschen erkrankt, mehr als 130 starben Medienberichten zufolge. In der Nacht zu Dienstag wurde der erste Fall in Deutschland nachgewiesen. Am Mittwoch wurden drei weitere Fälle aus dem Arbeitsumfeld des ersten Erkrankten bekannt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie der baden-württembergische Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha nennen die Bedrohung für die Menschen in Deutschland „gering“. Die Kliniken im Kreis Esslingen sind dennoch auf alle Eventualitäten