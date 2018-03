Esslingen (bes) - Das nächste Treffen der City Music Kids findet am Samstag, 18. Januar, von 10 bis 13 Uhr in der Familienbildungsstätte Esslingen, Berliner Straße 27, statt. Eingeladen sind alle 10- bis 16-Jährigen, die Lust haben, Dschungel-Songs einzuüben und beim Erdbeerfest im Juni zu präsentieren. Anmeldungen unter Tel. 0711/ 806 40 19 oder per E-Mail: badesteffi@yahoo.com. Der Teilnehmerbetrag kostet pro Familie zehn Euro, er ermäßigt sich auf fünf Euro bei einem Einkauf in einem Geschäft der Esslinger Innenstadt.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth ||