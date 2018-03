EsslingenManche feiern sie als „feuriges Schneewittchen aus der Türkei“, andere charakterisieren ihre Musik als „ägäischen Blues“. Sonderlich hilfreich sind solche Zuschreibungen freilich nicht, wenn man verstehen und vor allem fühlen will, was Cigdem Aslan ausmacht. Denn diese Künstlerin ist etwas ganz Besonderes. Deshalb ist jeder gut beraten, sich ein eigenes Bild von den Qualitäten dieser ungewöhnlichen Sängerin zu machen. Gelegenheit dazu gibt es am heutigen Donnerstag ab 20 Uhr im Kulturzentrum Dieselstraße, wo Cigdem Aslan aus Anlass der Esslinger Frauenwochen gastiert. Im Gepäck hat sie ihr jüngstes Album „A Thousand Cranes“, das seinen Titel