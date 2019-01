Anzeige

EsslingenEr ist der Held vieler Kinder: Wenn er als „Checker Tobi“ in der gleichnamigen Wissenssendung im Kinderkanal die Welt erklärt, kommt sein junges Publikum aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nun will TV-Star Tobias Krell, der in die Rolle von „Checker Tobi“ schlüpft, beweisen, dass sich Wissen auch im Kinoformat vermitteln lässt. Martin Tischners Abenteuer-Doku „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ kommt Ende Januar ins Kino. Im Esslinger Traumpalast ist Tobias Krell bereits am Freitag, 25. Januar, ab 16 Uhr zu Gast, um seinen neuen Film vorzustellen und anschließend Fragen zu beantworten. Vorab hat er sich mit unserer Zeitung unterhalten.

Waren Sie in jungen Jahren auch schon so neugierig wie Checker Tobi?

Auf jeden Fall. Wenn diese Neugier nicht in mir stecken würde, könnte ich nicht Checker sein. Das Wichtigste im Kinderfernsehen ist Authentizität. Wenn ich den Kinder-Onkel geben würde, der sich müht, irgendwie kindlich zu sprechen, würden das die Kinder nicht sehen wollen. Meine Neugier wird schnell geweckt, weil ich bei vielem wissen will, was wirklich dahintersteckt. Ich interessiere mich schon immer für Menschen und für das, was sie machen. Wenn mir ein Zuckerrübenbauer erklärt, was das Tolle an seinen Zuckerrüben ist, finde ich das wirklich sehr spannend.

„Checker Tobi“ ist ein festes Format mit kurzen Beiträgen. War’s an der Zeit, mal ein anderes Format auszuprobieren?

Das war die logische Konsequenz aus dem, was wir bisher gemacht hatten. Der Film ist die Fortsetzung auf der Leinwand – und ich bin auch ein bisschen anders: Im Film bin ich nicht der Moderator, der in die Kamera spricht. Der Bayerische Rundfunk fand, dass unser „Checker Tobi“-Format so stark ist, dass man daraus einen Kinofilm machen könnte – wie vor zehn Jahren bei der Vorgänger-Sendung „Willi will’s wissen“. Weil wir alle Film-Fans sind, hat der Sender offene Türen eingerannt.

Kinder finden im Internet jede Information. Warum brauchen wir im digitalen Zeitalter Sendungen wie „Checker Tobi“?

Da ist zunächst mal das Format, das sich ganz eng an meiner Figur und damit auch an mir selbst als Person orientiert. Das ermöglicht eine starke Identifikation, die andere Erklärformate im Internet so nicht haben. Ganz wichtig ist, dass hinter „Checker Tobi“ eine Redaktion steht, in der jeder eine journalistische Ausbildung hat. Wir bieten gutes, verlässliches und journalistisches Faktenwissen. Bei Youtube gibt es tolle Wissensformate, doch die sind völlig anders aufbereitet. Dort wird viel erklärt, während ich stellvertretend für die Kinder, die zuschauen, etwas erlebe und deren Fragen stelle. Checker Tobi ist für Kinder eine Identifikationsfigur, durch die sie das, was wir zeigen, selbst miterleben können. Das Internet ist für uns interessant, weil wir damit Kinder erreichen, die sonst nicht unbedingt Kika gucken.

Ist die Fülle an Informationen, die Kinder im Internet finden, nur ein Segen?

Bei unserer Zielgruppe, den Sechs- bis Zehnjährigen, hängt das sehr stark davon ab, inwieweit sie bereits eine gewisse Medienkompetenz mitbekommen haben. Anfangs sind da zunächst die Eltern in der Verantwortung. Es genügt nicht, den Kindern nur ein Tablet hinzulegen und nach vier Stunden wieder abzuholen. Und wenn erst mal eine gewisse Medienkompetenz vorhanden ist, bin ich der Letzte, der das Internet in seiner Fülle verflucht.

Was war für Sie der emotionalste Moment während der Dreharbeiten zum Film?

Da könnte man viele Geschichten erzählen, weil jede für sich einzigartig war. Wenn ich an die Natur denke, hat mich Grönland am meisten berührt: Auf einem Gletscher zu stehen, wo es Hunderte von Kilometern nur Eis und Schnee um einen herum gibt – das war schon sehr beeindruckend. Und zwischenmenschlich waren es all die Begegnungen mit Menschen auf der ganzen Welt. Egal, wo wir hinkamen – überall wurden wir freundlich und selbstlos aufgenommen.

Jeder von uns war als Kind Forschungsreisender oder Pirat. Ist mit diesem Film ein alter Traum für Sie wahr geworden?

Ich mache seit sechs Jahren Kinderfernsehen und bin seither ständig auf Entdeckungsreise. Durch den Film ist daraus eine noch viel größere weltumspannende Entdeckungsreise geworden. Ich reise gern, aber das war schon noch mal etwas anderes. Wenn man zum Beispiel ein unterirdisches Labor im Eis besucht – das hat sowas mystisch-detektivisches, dass ich mir dachte: „Das kann nicht wahr sein.“ Solche Momente gab’s im Film ganz viele.

Müssen wir immer in die Ferne schweifen, um Abenteuer zu erleben, oder ist nicht das ganze Leben ein Abenteuer – vorausgesetzt, man schaut genau hin?

Absolut. Wir müssen überhaupt nicht in die Ferne schweifen. Gute Geschichten findet man überall, und je genauer man hinschaut, desto größer wird die Welt, die man entdecken kann.

Das Interview führte Alexander Maier.

Checker Tobi und sein neuer Film

Der Moderator: Checker Tobi heißt eigentlich Tobias Krell und wurde 1986 in Mainz geboren. Er hat Soziologie und Politikwissenschaft studiert und in verschiedenen Zeitungs-, Radio- und Fernseh-Redaktionen gearbeitet – unter anderem als Reporter und Filmkritiker für das junge SWR-Programm „Das Ding“. 2012 wurde er im Kika Moderator der Kinderwissenssendung „Checker Tobi“, für die er bislang in mehr als 100 Folgen vor der Kamera stand. Er wurde mit dem Nachwuchsförderpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet und war für den Grimme-Preis nominiert.

Der Film: Eigentlich ist „Checker Tobi“ eine TV-Sendung. Nun soll sich das Konzept auch auf der Kinoleinwand bewähren – in einem Abenteuerfilm für die ganze Familie. „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ heißt er, und

er beginnt damit, dass Checker Tobi auf einem Piratenschiff mitten im Meer eine Flaschenpost entdeckt, in der ein Rätsel steckt. So startet eine aufregende Schnitzeljagd rund um die Erde. Tobi klettert auf den Krater eines feuerspeienden Vulkans, taucht mit Seedrachen im Pazifik, erkundet mit Klimaforschern die einsamsten Gegenden der Arktis und landet ausgerechnet in der heißesten Zeit des Jahres in Indien, wo er zum Bollywoodstar wird. Schließlich checkt Tobi, dass er des Rätsels Lösung während seiner ganzen Reise vor Augen hatte. (adi)