EsslingenDie Aussagen „sehr erfolgreich“ und „Angst vor der Schließung“ haben zunächst mal recht wenig miteinander zu tun. Julia Rohn, Intendantin des Kunstdruck Central Theaters am Esslinger Rossmarkt, gehen sie dieser Tage dennoch beinahe in einem Atemzug über die Lippen. Nachdem das Central Theater jahrelang leer stand, wagten Rohn und Kollege Philipp Falser im November 2017 einen Neuanfang. Mit Erfolg. Die künstlerische Bilanz fällt sehr positiv aus. Seit der Wiedereröffnung wurden mehr als 3000 Gäste in 35 Gastspielen und 22 Vorstellungen der sechs Eigenproduktionen gezählt. Doch trotz des großen Andrangs und vielen geplanten Highlights für die neue