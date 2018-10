EsslingenJahrelang stand das Central Theater am Esslinger Rossmarkt leer, doch im November 2017 kehrte wieder Leben ein. Julia Rohn und Philipp Falser wagten dort mit ihrem Kunstdruck Central Theater einen Neuanfang – nun ziehen sie Bilanz: Seit der Eröffnung wurden mehr als 3000 Zuschauer in 35 Gastspielen und 22 Vorstellungen der sechs Eigenproduktionen gezählt. Was Falser und Rohn besonders freut: Der Anteil junger Besucher ist ungewöhnlich hoch. Doch die positive künstlerische Bilanz hat auch eine Kehrseite. In einem Schreiben an den Gemeinderat machen die Intendanten klar: „Ohne kommunale Förderung steht das Kunstdruck Central Theater vor dem