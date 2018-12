Esslingen Markus Raab ist auf dem Sprung. Noch ein dreiviertel Jahr ist er Kulturbürgermeister in Esslingen, dann will er nach Spanien auswandern. Doch wer wird sein Nachfolger? Mit dieser Frage beschäftigt man sich im Gemeinderat bereits, schließlich soll das Gremium der Ausschreibung der Stelle nach dem Willen der Stadtverwaltung am Montag zustimmen. Allerdings handelt es sich um eine ganz besondere Stellenbesetzung. Denn das Wahlprozedere bei der Besetzung von Bürgermeisterposten ist ohnehin schon speziell – und in diesem Fall kommt noch eine ungewöhnliche Komponente hinzu.

Es ist Usus, dass die drei stärksten Fraktionen im Esslinger