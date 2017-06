Esslingen (red) - Der Tod von Altkanzler Helmut Kohl hat große Trauer in der Esslinger CDU ausgelöst. „Wir als Christdemokraten sind tief betroffen. Schließlich hat keiner so lange unser Land regiert wie Helmut Kohl“, sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzende Margot Kemmler. Es gebe sehr viele Mitglieder der CDU Esslingen, die wegen Helmut Kohl in die Partei eingetreten seien.

