Esslingen (adi) - Die CDU feiert am Freitag, 18. August, ihr traditionelles Stallwächterfest, das um 18 Uhr im Innenhof der Weingärtner Esslingen in der Webergasse 7 beginnt. Gemeinsam laden der Staatssekretär und Esslinger Bundestagabgeordnete Markus Grübel, der Landtagsabgeordnete Andreas Deusch­le, die Stadtverbandsvorsitzende Margot Kemmler und der Vorsitzende der Gemeinderatsfraktion, Jörn Lingnau, ein. In diesem Jahr steht das Fest thematisch ganz im Zeichen der Digitalisierung. Neben Markus Grübel wird der internetpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek, zum Thema „Digitales Deutschland 2025: Heute den