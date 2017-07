Inwieweit hat die technologische Zukunft schon begonnen? Das wird die große Frage sein, die während der kommenden Wochen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Busverkehr in Esslingen diskutiert werden muss. Zwei Konzepte stehen zur Debatte: Der Elektrohybridbus, wie man ihn schon im Stadtbild kennt und der über weite Strecken an Oberleitungen hängt. Oder der rein batteriebetriebene Bus, wie ihn die Busunternehmer Fischle und Schlienz jetzt präsentiert haben. Das Thema wird in einer Zeit akut, da das letzte Wort über die künftigen Zuständigkeiten für den Esslinger Stadtverkehr noch längst nicht gesprochen