EsslingenNoch am Dienstagabend schien die Esslinger Nahverkehrswelt in Ordnung zu sein, als es während eines Pressetermins mit Oberbürgermeister Jürgen Zieger und dem für den öffentlichen Verkehr zuständigen Dezernenten Ingo Rust auch um das Thema Stadtbusse ging. Bei dieser Gelegenheit wurde durchaus mit einer gewissen Erleichterung festgestellt, dass das Calwer Busunternehmen mittlerweile auf einem guten Weg sei und große Anlaufschwierigkeiten weitgehend überwunden habe. Um so heftiger schlug dann die Nachricht ins Kontor, wonach sich die Firma Rexer, die in Esslingen seit einem Jahr ein Drittel des Stadtverkehrs betreibt, in einem vorläufigen