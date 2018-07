EsslingenGanz eingespielt hat sich der Busverkehr in der ersten Woche unter dem neuen Betreiber, der Firma Rexer, offenbar noch nicht. Vor allem die Schüler in Sirnau hatten bis Donnerstag mit Verspätungen zu kämpfen, doch das soll nun vorbei sein. Auch an anderen Stellen will man noch nachjustieren. Bis Anfang kommender Woche will Rexer einen neuen Ablaufplan für die Busfahrten erarbeitet haben, mit dem möglichst viele Probleme gelöst werden sollen.

Allerdings könne er nicht versprechen, dass dann gleich alles glatt läuft, betont Arno Ayasse, Geschäftsführer von Rexer. „Wir müssen uns langsam rantasten.“ Es sei schließlich normal, dass es einige