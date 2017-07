Esslingen (red) - Am Zugangsbereich zum Georgii-Gymnasium sowie im verkehrsberuhigten Bereichs am Lohwasen und an der Bushaltestelle „Schelztorstraße“ haben die Bauarbeiten begonnen. Die bereits bestehende Fahrbahnsperrung vor dem Gebäude Berliner Straße 29 wird erweitert. Dadurch kann die Linksabbiegespur in die Schelztorstraße nicht benutzt werden. Es wird eine Umleitung über die Kollwitz- und Martin­strasse eingerichtet. Da der Umbau im Lohwasen unter Vollsperrung erfolgt, ist die Zufahrt zum Georgii-Gymnasium nicht möglich. Auch der Parkplatz an der Schule kann nicht angefahren werden. Die Bushaltestelle „Schelztorstraße“ wird