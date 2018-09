Busfirma Schefenacker verkauft Betriebshof

Rexer kam als Käufer nicht zum Zug

Das Esslinger Busunternehmen Schefenacker verkauft seinen Betriebshof an die Firma Russ, die hier eine Buswerkstatt einrichten will. Der neue Busbetreiber Rexer hatte ebenfalls Interesse an dem Areal, kam aber nicht zum Zug.