EsslingenDie Kritik am neuen Esslinger Busbetreiber reißt nicht ab. Inzwischen hat auch die Stadtverwaltung Vorwürfe gegen die Firma Rexer erhoben. Bislang hatte man sich im Rathaus zurückgehalten und stets darauf verwiesen, dass der Übergang eines Busverkehrs an ein neues Unternehmen zwangsläufig mit Anfangsschwierigkeiten und Reibungsverlusten verbunden sei. Doch nun droht der zuständige Bürgermeister Ingo Rust mit Vertragsstrafen, falls sich nichts ändert. Bei einem Gespräch am Freitag haben sich die Stadt und Rexer nun auf einige Punkte verständigt, mit denen die Probleme behoben werden sollen.

Es sei längst nicht das erste Gespräch mit dem