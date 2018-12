Blühende Obstbäume säumten die Wege, Wiesen präsentieren sich in saftigem Grün und voller Pracht. „Wie schön es hier ist“, war immer wieder zu hören an herrlichen Streuobstwiesen und üppigen Gärten. Hinter dem Friedhof Hegensberg in Richtung Schurwald beginnt ein kleines Paradies. Dorthin hatte der Schwäbische Albverein Familien mit Kindern eingeladen. Gemeinsam wurden Wiesenkräuter gesammelt, deren Merkmale und Geschmack ausführlich erklärt. Und manche von ihnen wurden dann im „Gasthaus Wiesenwirt“ auch verzehrt.

Viel Vitamine

Jeder kennt Löwenzahn, Wiesenschaumkraut und Gänseblümchen. Aber nicht jeder weiß,