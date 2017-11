Anzeige

Nicht nur der Herbst treibt es bunt. Auch Esslingen zeigte sich am Samstag einmal mehr von seiner bunten Seite. Im evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz stieg zum 16. Mal das vom interkulturellen Netzwerk BuntES organisierte Herbst- und Kulturfest. Wie in den vergangenen Jahren wies das Logo des Fests, ein Herbstblatt, auf die Leitbegriffe des Netzwerks, Toleranz, Freundschaft und Akzeptanz, hin. Die Zuschauerreihen füllten sich schnell. Derzeit sind bei BuntES gut 30 Gruppen organisiert, deren Mitglieder aus mehr als 50 Nationen kommen.

Esslingens Sozialbürgermeister Markus Raab gehört zu