Strahlender Sonnenschein lockte gestern die Menschen ins Freie. Viele Ausflügler ließen es sich am Internationalen Museumstag jedoch nicht nehmen, bei freiem Eintritt auch einen Abstecher in die Esslinger Geschichte zu machen. Kinder bastelten im Stadtmuseum eifrig Wachssiegel und in der Krypta unter der Stadtkirche erklangen jazzige Töne. „Museen und universelles Erbe“ lautete das Motto des Internationalen Museumstages. Besucher des J. F. Schreiber-Museums schwelgten in Erinnerungen. Brigitte Graupe aus Böblingen war von den alten Kinderbüchern und