Bürgermeister Ingo Rust zum Busverkehr

Verantwortlicher für Busverkehr kündigt Vertragsstrafen an

Der in Esslingen für den öffentlichen Nahverkehr zuständige Bürgermeister Ingo Rust kündigt Sanktionen bis hin zu Vertragsstrafen für den Fall an, dass die Firma Rexer ihre Probleme nicht in den Griff kriegt. Seit Wochen beschweren sich Fahrgäste vor allem über die Fahrer des Calwer Unternehmens.