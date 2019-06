EsslingenWährend des Esslinger Bürgerfestes am 6. Juli und des Eßlinger-Zeitung-Laufs am 7. Juli haben Autofahrer keine Chance, in die Altstadt innerhalb des Altstadtrings zu gelangen. Die Altstadtstraßen sind von Samstag ab 6 Uhr morgens bis Sonntag 0 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Auch das Parken wird auf den Veranstaltungsbereichen nicht mehr möglich sein. Wer es doch tut, wird abgeschleppt. Für Anwohner gelten Einschränkungen.

Wegen Aufbauarbeiten kann bereits ab Freitag 18 Uhr nicht mehr rund um den Marktplatz geparkt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Am Samstag können Autofahrer zwar das Parkhaus Marktplatz bei