EsslingenAm kommenden Wochenende herrscht in der Esslinger Innenstadt der Ausnahmezustand. Das traditionelle Bürgerfest wird am Samstag und Sonntag das Geschehen beherrschen, hinzu kommt am Sonntag noch der Eßlinger Zeitung Lauf. Mit der Aussicht auf sommerliches Wetter und vielen Angeboten für jung und alt dürfte großer Andrang garantiert sein und wer kann, sollte auf das eigene Auto für die Anreise verzichten, zumal die Innenstadt während des Bürgerfestes ohnehin zur autofreien Zone wird und die Zufahrtsstraßen zur Altstadt gesperrt sind. Diese Einschränkung gilt von Samstag, sechs Uhr, bis Sonntag um Mitternacht.

Der Startschuss für das