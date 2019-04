ES-RSKN Die anstehende Sperrung der Geiselbachstraße hat nicht nur bei der Bürgerversammlung in RSKN die Wogen hochschlagen lassen. Sie wird auch den neu gewählten Bürgerausschuss (BA) beschäftigen. Bevor es bei der konstituierenden Sitzung aber um Inhaltliches ging, galt es zunächst, das Leitungsgremium zu besetzen. Christine Sigg-Sohn wurde in ihrem Amt bestätigt und bleibt somit Vorsitzende des Bürgerausschusses. Als Stellvertreter wurden Bernhard Winkler und Rolf Storr gewählt. Michael Wolter wird als Kassier fungieren, Doris Metz und Anja Heller-Kemp wurden als Schriftführerinnen gewählt. Rolf Storr wird die Anliegen aus RSKN in der