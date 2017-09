Anzeige

ES-Hegensberg (red) - Für Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler und Oberhof findet am Donnerstag, 26. Oktober, eine Einwohnerversammlung statt. Dabei wird es zum einen um verschiedene Themen auf dem Berg gehen, zum anderen findet eine Neuwahl des 15-köpfigen Bürgerausschusses statt. Dafür werden noch Kandidaten gesucht.

Auf der Tagesordnung für die Versammlung steht neben der Neuwahl auch der Rechenschaftsbericht des Bürgerausschusses. Außerdem soll es um die Perspektive für die Nahversorgung in der Ortsmitte und die Betreuungssituation in der Grundschule Hegensberg gehen. Zudem will die Stadt den aktuellen Stand zum