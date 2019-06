ES-SirnauDer Bürgerausschuss Sirnau hat bei der konstituierenden Sitzung unter der Leitung von Jörg Schall von der AG der Bürgerausschüsse Alexander Möncher zum neuen Vorsitzenden gewählt. Simone Sauer und Mirko Engel werden als seine Stellvertreter fungieren. Susann Knauer ist weiterhin Schriftführerin und Angela Felder Kassenwartin.

In den nächsten drei Jahren stehen verschiedene Aufgaben an, die der Bürgerausschuss angehen wird. Dazu gehört vor allem die Sicherung der Lebensqualität in Sirnau im Hinblick auf die Anbindung an den ÖPNV. Dieses Thema ruft bei den Bürgern des Stadtteils große Emotionen hervor, schon lange fühlt man sich dort