EsslingenWenn sich ein Bürgerausschuss nicht nur um einen, sondern gleich um drei recht unterschiedlich strukturierte Stadtteile kümmern darf, hat er ein buntes Spektrum unterschiedlichster Themen zu bearbeiten. Verkehrsprobleme haben im Bürgerausschuss für Mettingen, Brühl und Weil schon immer eine zentrale Rolle gespielt – und daran wird sich wohl auch so rasch nichts ändern: Die Nähe zur Bundesstraße 10, der starke Durchgangsverkehr in einigen Bereichen, die Radwegverbindungen und vieles mehr kommt im Bürgerausschuss immer wieder aufs Tapet. Und das wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben, weil sich für viele Probleme keine Patentlösungen