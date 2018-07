EsslingenWenn sich an diesem Donnerstag Bürgerinnen und Bürger zur Einwohnerversammlung im Bürger- und Vereinshaus Zell treffen, dann wird es nicht nur unmittelbar um Themen gehen, die den Esslinger Stadtteil mit seinen rund 4600 Einwohnern betreffen. Der scheidende Bürgerausschussvorsitzende Uwe Mäckle ist sehr wohl geneigt, ein Problem anzusprechen, das derzeit auch die Arbeitsgemeinschaft der Esslinger Bürgerausschüsse intensiv beschäftigt: die Informationspolitik der Stadtverwaltung. Denn was aus dem Rathaus bei den Bürgervertretern in den Stadtteilen ankommt – sofern überhaupt etwas ankommt – empfinden diese als völlig unzureichend und nicht dazu