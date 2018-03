Bürger wünschen sich bei Fahrverboten besseren Nahverkehr

Bei einer EZ-Umfrage fordern Passanten einen besseren Nahverkehr, falls Fahrverbote kommen sollten

Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind Fahrverbote für Dieselautos möglich. EZ-Mitarbeiter Andreas Kalefe hat in der Esslinger Innenstadt nachgefragt, was die Leute von einem Fahrverbot in Esslingen halten würden.