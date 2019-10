EsslingenBeim Science Slam halten junge Wissenschaftler Fachvorträge. Klingt schrecklich öde, in Esslingen war der Saal dennoch gerammelt voll. Tiere gehen immer. Dies ist die erste Regel für alle, die ihr Publikum begeistern wollen. Philipp Gadow haben ein ganz kleines und ein sehr großes Tier besonders viele Sympathien eingebracht. Beim Science Slam hat er Paris Hiltons Chihuahua und einen Blauwal bemüht, um zu erklären, was es mit Protonen und Masse und dunkler Materie auf sich hat. Das klingt absurd und ist es auch, dabei ist Philipp Gadow ein ganz Seriöser. Der 29-Jährige befindet sich „im verflixten dritten Jahr“ seiner Promotion am Münchner