Bücherei soll Wohnzimmer für die Stadtgesellschaft werden

Neue Konzeption der Stadtbücherei zeigt Wege in die Zukunft auf und bestätigt den richtigen Kurs der Vergangenheit

Für Oberbürgermeister Jürgen Zieger gibt es keinen Zweifel: „Die Stadtbücherei Esslingen ist die wichtigste basiskulturelle Einrichtung der Stadt.“ Und weil das auch in Zeiten eines rasanten gesellschatlichen und medialen Wandels so bleiben soll, möchte die Stadt ihre Bibliothek in den kommenden Jahren zukunftsfähig aufstellen. Die Frage nach dem künftigen Standort, die bis zur Sommerpause entschieden werden soll, ist eine Sache. Untrennbar verbunden ist damit aber auch die konzeptionelle Ausrichtung der Bücherei. Dafür wurde eine neue Konzeption formuliert, aus der auch ein Raumprogramm für die Bibliothek der Zukunft abgeleitet wird.