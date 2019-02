Esslingen Das Ergebnis des Bürgerentscheids zur Zukunft der Esslinger Stadtbücherei ist nun auch amtlich. Der Gemeindewahlausschuss hat gestern die Rechtmäßigkeit der Wahl festgestellt und es gab nur noch marginale Veränderungen. Demnach haben 15 326 Bürgerinnen und Bürger für den Verbleib der Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof gestimmt, 4236 wollten lieber den Umzug in einen Neubau an der Küferstraße. Die Wahlbeteiligung lag bei 28,08 Prozent. Derweil drückt die Verwaltung, was die Umsetzung des Bürgerauftrags angeht, kräftig aufs Tempo. Schon am 20. Mai soll während der letzten Sitzung des derzeit amtierenden Gemeinderats der Beschluss für die