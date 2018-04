EsslingenManche halten Bibliotheken im Zeitalter digitaler Medien für Auslaufmodelle. Andreas Mittrowann, Direktor des ekz Bibliotheksservices in Reutlingen, sieht das ganz anders: Für ihn sind Büchereien „Spiegel der Gesellschaft“. Und er ist überzeugt, dass sie noch an Bedeutung gewinnen werden – als Orte der Begegnung, des Entdeckens und des Entwickelns. Die Esslinger CDU hatte Mittrowann zur Diskussion ins Alte Rathaus eingeladen, und die große Resonanz zeigte, dass die Zukunft der Stadtbücherei vielen auf den Nägeln brennt. Bis Sommer soll der Gemeinderat entscheiden, ob der bisherige Standort in der Heugasse modernisiert und erweitert wird oder ob