EsslingenKaum ein Thema hat die Esslinger in den vergangenen Jahren so bewegt wie die Zukunft ihrer Stadtbücherei. Nun sollen die jahrelangen Diskussionen ein Ende haben: Beim Bürgerentscheid am 10. Februar können die rund 70 000 Kommunalwahlberechtigten darüber abstimmen, ob sie den vom Gemeinderat gewünschten Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse oder lieber eine Modernisierung und Erweiterung der aktuellen Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof zwischen Heu- und Webergasse wollen. Mit dem Bürgerentscheid wird nun das letzte Kapitel einer schier unendlichen Geschichte geschrieben. Denn die ersten Überlegungen, die Bibliothek um das Nachbarhaus