Von Alexander Meier

Anzeige

Anzeige

Die Entscheidung über den künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei wird nun doch nicht übers Knie gebrochen: Hinter verschlossenen Türen hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats beschlossen, die Standort-Optionen für die Bibliothek am Montag, 24. Juli, zwar in den Gemeinderat einzubringen – eine Entscheidung wird jedoch erst im Herbst fallen. Nachdem die Debatte bislang weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden war, will man die Bürger nun doch stärker in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Deshalb werden vor den Sommerferien lediglich die vier Standort-Alternativen – eine Modernisierung und Erweiterung der bisherigen Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof, ein Umzug ins Gemeindehaus am Blarerplatz und die Franziskanerkirche oder mögliche Neubauten am Kies und in der Küferstraße – im Gemeinderat vorgestellt. Ende September will die Stadtverwaltung dann in einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Alten Rathaus die Karten vollends auf den Tisch legen. „Ziel dieser Informationsveranstaltung ist es für Gemeinderat und Stadtverwaltung, so Oberbürgermeister Jürgen Zieger, „die Bürgerschaft wie die Nutzer der Stadtbücherei transparent für die bestmögliche Lösung für die Bücherei der Zukunft zu gewinnen.“ Erst nach der öffentlichen Informationsveranstaltung im Herbst wird der Gemeinderat die umfassende Standortuntersuchung im Detail beraten mit dem Ziel, in der ersten Sitzungsrunde nach den Sommerferien einen Grundsatzbeschluss über den zukünftigen Standort zu fassen. Über das zu definierende Raumprogramm sowie die nötigen Verfahrensschritte zur Projektrealisierung wird der Gemeinderat in einem weiteren Schritt in einer separaten Vorlage entscheiden.