Esslingen (adi) – Lange hatten viele Bürger darauf gewartet, dass ihre Meinung zur Zukunft der Stadtbücherei endlich gefragt ist – nun bot die Stadtverwaltung erstmals Gelegenheit, sich über die verschiedenen Standort-Varianten zu informieren und Stellung zu beziehen. Wie groß das Interesse an diesem Thema ist, zeigte ein Blick in den restlos besetzten Bürgersaal des Alten Rathauses, wo vielen ob des Andrangs nur ein Stehplatz blieb. Wie erwartet machte die Stadtverwaltung deutlich, dass sie einem Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse klar den Vorzug gibt. Dagegen brachen viele, die sich zu Wort meldeten, auch eine Lanze für eine Erweiterung und Modernisierung der aktuellen Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof. Dass die Stadt einen Grundsatzbeschluss anstrebt, obwohl noch grundlegende Fragen offen sind und obwohl noch unklar ist, was aus dem Bebenhäuser Pfleghof nach einem Auszug der Bücherei werden wür­de, hat viele Bürger sichtlich irritiert.