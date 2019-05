ES-ZollbergVon der Idee zur Realität dauerte es eineinhalb Jahre – nun ist er in Betrieb gegangen und wird immer schöner: Dank vieler engagierter Helfer hat der Zollernplatz einen öffentlichen Büchertauschschrank bekommen – und zwar in einer ausgedienten Telefonzelle vom Typ FeH 78, die 1992 vom Hersteller Krone mit der Seriennummer 6558 ausgeliefert worden war. Die Geschichte dieses Projekts begann im ökumenischen Frauenfrühstück – zweimal im Jahr kommen auf dem Zollberg rund 25 Frauen dort zusammen. Bei einem Frühstück unter dem Motto „Ich lese, also bin ich“ haben die Frauen Bücher ausgetauscht und befanden, so einen Tausch möge es öfters geben. Und