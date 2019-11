EsslingenEs ist Montagmorgen und eigentlich Ruhetag im Teddybären-Fachgeschäft in der Küferstraße. Doch als die Ladenklingel ertönt, öffnet Bruno Weber, alias Bruno Bär, die Tür des historischen Gebäudes und nimmt ein paar Pakete in Empfang. Mit strahlenden Augen öffnet der Ladeninhaber die Lieferung und präsentiert stolz seine „Bärbel“. Es ist eine Bärin mit hellem Fell, entschlossenem Gesichtsausdruck und in Schwarzwaldtracht mit dem traditionellen Bollenhut. Sie wird seit 2012 von Steiff exklusiv und in limitierter Auflage für Bruno Bär gefertigt. Die Idee zu dieser Figur kam Bruno Weber einst auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. „Ich ging auf den