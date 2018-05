Esslingen (adi) -Am 1. Mai besteht wieder die Chance, sich rund ums Obere Hainbachtal für den Frühsommer warmzuwandern. Am Montag geht’s am Achtröhrenbrunnen in Wäldenbronn (Bushaltestelle „Brunnen“ der Linie 110) los. Dort wird der Vorsitzende des Bürgerausschusses WHSO, Hans-Jörg Fiedeldei um 11 Uhr den Wandertag eröffnen. Wegen der eingeschränkten Parkmöglichkeiten wird empfohlen, im Bereich der Hainbachschule an der Talstraße zu parken (gut 10 Minuten zu Fuß entfernt). Auf der etwa sieben Kilometer langen, gemütlichen Rundwanderweg sorgen örtliche Vereine an mehreren Stationen für ein gutes Vesper und erfrischende Getränke. Bis 18