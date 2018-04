EsslingenStifte weglegen, Blätter abgeben“, hieß es am Mittwoch um 13.30 Uhr. Da hatten die 70 Abiturienten am allgemeinbildenden Esslinger Schelztor-Gymnasium bereits das Schlimmste überstanden. Fünfeinhalb Stunden lang hatten sie geschrieben, über Max Frischs Roman „Homo faber“, Alfred Lichtensteins Gedicht „Winter“ und die Bedeutung der Boulevardpresse für die Demokratie. Abitur in Deutsch stand auf dem Stundenplan und bildete den Auftakt zu einem Prüfungsmarathon bis Anfang Mai.

Der Start verlief gut. „Als ich heute Morgen den Umschlag mit den Prüfungsfragen öffnete , habe ich mich wahnsinnig gefreut“, sagte Deutschlehrerin Nicole Trettel, die