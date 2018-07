EsslingenDass die Vogelsangbrücke saniert werden muss, ist schon länger klar. Nun steht auch fest, was genau gemacht werden soll und wie sich das auf die Verkehrsführung in der Stadt auswirkt. Dass es zu erheblichen Einschränkungen für den Verkehr kommen werde, sei bei einem solch großen und komplexen Bauprojekt unvermeidbar, betonte Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht bei der öffentlichen Vorstellung der Pläne am Montag im Ausschuss für Technik und Umwelt. Komplett gesperrt werden soll die Vogelsangbrücke jedoch in keiner der drei Bauphasen.

Die Liste der Mängel ist lang. Eindrücklich beschrieb ein Vertreter des Büros Leonhardt, Andrä und