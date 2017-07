Esslingen (red) - Mit Beginn der Sommerferien starten auch die Rückbauarbeiten an der Brücke Merkelstraße / Deffnerstraße über den Hammerkanal, die durch einen neuen Überbau ersetzt wird. Der Auftrag über rund 270 000 Euro wurde an die Firma Stahlbau Ott aus Kirchheim/Teck vergeben. Während der Sperrung der Brücke müssen die Fußgänger über die Deffnerstraße / Neckarstraße / Kanalstraße ausweichen. Das Bauende ist für die 36. Kalenderwoche vorgesehen, so dass mit Beginn des neuen Schuljahrs die Brücke wieder genutzt werden kann.

