Natürlich haben weder Michael Schindler noch die Mitglieder des Kirchengemeinderats etwas gegen die klassischen Gemeindefeste. „Aber in einen Stadtteil wie der Pliensauvorstadt passt diese Form einfach nicht mehr“, weiß der Pastoralreferent aus Erfahrung. Denn nicht nur die Pliensauvorstadt, sondern auch die Räume der katholischen Kirchengemeinde sind Heimat für Menschen aus vielen verschiedenen Nationen. So kommen in St. Elisabeth nicht nur seit vielen Jahren die italienische und slowenische Gemeinde zusammen. Auch eine kürzlich gegründete afrikanische Gemeinde feiert dort Gottesdienst, und im Kindergarten St.