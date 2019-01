EsslingenTheresa May ist auch mit ihrem jüngsten Vorstoß zu Neuverhandlungen mit der EU im britischen Unterhaus gescheitert. Der Brexit treibt die Bevölkerung in Großbritannien weiter um – und nicht nur dort. Auch im Kreis Esslingen verfolgen britisch-stämmige Bürger das Thema mit großer Sorge, und einige halten den Brexit für eine Katastrophe. Wir haben gefragt, was sie von der momentanen Situation halten, ob und was für Auswirkungen für sie spürbar sind und was sie sich für einen Ausgang der Verhandlungen wünschen.

Elaine Rauhöft hat fünf Geschwister, doch der Brexit hat ihre Familie gespalten. Zu zwei